Москва, 4 марта. Запад воспринимает Украину как европейскую страну, но с оговорками, заявил американо-российский политолог Николай Злобин.

По словам эксперта, в силу исторических событий и обстоятельств Украина попала в состав СССР, а затем оказалась под влиянием России. Максимальное включение Украины в европейские структуры, как официальные, так и неофициальные, и минимизация российского влияния остаются стратегическими задачами Запада, считает Злобин.

США будут делать все, чтобы сохранить политическую линию, сформированную на Украине после событий 2014 года, говорит эксперт. Вашингтону не важно, совпадает ли эта позиция с интересами Украины, так как Америке главное, чтобы это не противоречило их собственной линии поведения, заключил политолог.

Ранее Верховная рада приняла к рассмотрению окончательный вариант законопроекта, предусматривающего ускоренный призыв военнообязанных лиц и офицеров запаса на случай потенциального столкновения Украины с «государством-агрессором».