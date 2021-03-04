ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области. События дня. ФАН-ТВ

Кремль призвал США к ответной ликвидации химоружия

Кремль ответил на ультиматум Госдепартамента США. Накануне большой американский брат заявил: если Москва хочет избежать второго раунда санкций, она должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», которое якобы скрывает от мировой общественности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил заокеанскому «гегемону» о ликвидации химоружия в нашей стране еще в 2017 году и отметил, что Россия надеется на ответные действия США в этом вопросе.

«Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химоружия на своей территории. Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие», — сказал Песков.

Дмитрий Песков уточнил, что к таким странам относятся сами США, поэтому их требования по ликвидации химоружия в России лишены элементарной логики. Аналогичная ситуация была и в Сирии. Кремль назвал требования Вашингтона «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».