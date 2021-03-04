ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области. События дня. ФАН-ТВ

Кремль призвал США к ответной ликвидации химоружия
Кремль ответил на ультиматум Госдепартамента США. Накануне большой американский брат заявил: если Москва хочет избежать второго раунда санкций, она должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», которое якобы скрывает от мировой общественности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил заокеанскому «гегемону» о ликвидации химоружия в нашей стране еще в 2017 году и отметил, что Россия надеется на ответные действия США в этом вопросе.
«Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химоружия на своей территории. Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие», — сказал Песков.
Дмитрий Песков уточнил, что к таким странам относятся сами США, поэтому их требования по ликвидации химоружия в России лишены элементарной логики. Аналогичная ситуация была и в Сирии. Кремль назвал требования Вашингтона «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».
Потенциального террориста задержали в Калининградской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области. В результате спецоперации задержали россиянина, который планировал совершить диверсию на объекте энергетики «из-за ненависти к действующей власти». По информации Федеральной службы безопасности, дома у потенциального террориста правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». В ФСБ сообщили, что задержанный также активно вербовал жителей региона для участия в террористической деятельности. Себя экстремист открыто назвал «смертником». Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ФМБА заявило об испытаниях вакцины от коронавируса «Мир-19»
Россия ждет встречи с «Миром-19» — так называется новая вакцина от коронавируса. Федеральное медико-биологическое агентство, которое возглавляет Вероника Скворцова, сообщило о завершении первого этапа скрининговых доклинических испытаний своего препарата от COVID-19. Отличительная особенность разработки — то, что она может воздействовать на белковые компоненты вируса. Как следствие, иммунитет вырабатывается не на уровне антител, а на клеточном уровне, что позволяет обеспечить более длительную защиту организма. Клинические испытания на добровольцах начнутся уже летом 2021 года. Разработка препарата идет в ускоренном темпе, ведь о завершении пандемии ковида говорить пока не приходится.