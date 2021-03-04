Минздрав Дагестана попросил у Москвы разрешение увеличить штат бригад скорой помощи

Махачкала, 4 марта. Власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой медпомощи в республике на более чем тысячу единиц. Для этого не требуется дополнительного финансирования, однако необходимо разрешение Минздрава России, объяснила врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева.

По ее словам, за последние два года в Дагестан поступило более 200 машин скорой помощи. Для работы на них теперь требуется укомплектовать свыше 70 бригад, на что должно дать разрешение федеральное профильное ведомство.

«В соответствии с соглашением, которое подписано между Республикой Дагестан и Минфином России, мы самостоятельно не можем вводить эту штатную численность. Нам для этого не потребуется дополнительных средств, так как они заложены в территориальной программе обязательного медицинского страхования. Мы надеемся, что Минздрав России поддержит внесенное нами предложение, и Минфин даст нам возможность прироста штатной численности на 1095 единиц для укомплектования 73 бригад скорой медицинской помощи», — рассказала журналистам Беляева по итогам своего выступления в Совете Федерации России.

Председатель комитета по социальной политике верхней палаты парламента Инна Святенко поддержала инициативу дагестанской стороны. Она отметила, что регион нуждается в увеличении числа работников скорой помощи, особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами в сельской местности.

«Речь идет о штатном расписании для скорой помощи. В республике есть определенные проблемы: несмотря на то, что количество вызовов не большое, но те расстояния, которые присутствуют, они дают серьезное основание для того, чтобы количество штатных единиц было увеличено», — объяснила парламентарий.

По словам Беляевой, это улучшит качество и скорость оказываемой медицинской помощи населению. Укомплектование бригад в целом позитивно скажется на дагестанской системе здравоохранения.

«Это делается для того, чтобы улучшить качество оказываемой скорой медпомощи, сократить время в пути и укладываться в норматив 20 минут», — заявила она.

В настоящее время в Дагестане для оказания скорой помощи задействованы 189 бригад. При этом по оценкам регионального Минздрава, потребность составляет 262 бригады.

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