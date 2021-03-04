Красноярский стриптиз-клуб намерен отстоять свою интеллектуальную собственность через суд

Красноярск, 4 марта. Местный стриптиз клуб будет судиться с Роспатентом, который отказал заведению в регистрации товарного знака.

Известное в городе на Енисее ночное заведение еще полтора года назад решило зарегистрировать свой собственный товарный знак. Несмотря на эротическую направленность клуба, логотип был выбран подчеркнуто скромный и не несущий каких-либо ассоциаций. Всего лишь название — «Заноза» — написанное латиницей в красно-черных цветах и уточнение «Приват-клуб».

Оформив заявку на государственную регистрацию товарного знака, владельцы заведения направили ее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Но к их удивлению на заявку пришел отказ. Решив, что постановление Роспатента несправедливо и не соответствует российскому законодательству, владельцы стриптиз-клуба отправились отстаивать свои права в суд. В конце февраля их иск принял к производству Суд по интеллектуальным правам. Заседание по делу состоится 29 марта.

Не так давно Народный артист РФ Николай Цискаридзе опроверг информацию о регистрации собственного товарного знака, сообщал ФАН. Он заявил, что не видит в этом смысла.