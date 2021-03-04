Историк Тепикин назвал угрозы Украины про Крым политической импотенцией

Москва, 4 марта. Кандидат исторических наук Виталий Тепикин назвал проявлением никчемности и политической импотенции угрозы Украины «вернуть» Крым.

По словам эксперта, после референдума среди жителей полуострова и легитимного воссоединения с Россией Крым не сходит с повестки Киева. Слова украинского политика Татьяны Черновол историк назвал открытым призывом и подготовкой к военной операции.

«Это все та же самая убогая риторика, к которой прибегают при отсутствии веских аргументов и политическом бессилии», — цитирует Тепикина Nation News.

Подобные заявления Киева являются блефом в попытках получить пару очков политического рейтинга в борьбе за голоса ультраправых избирателей, считает эксперт. Дело в том, что боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обороноспособность страны в целом являются спорными и вызывают вопросы. Власти Украины строят воздушные замки, мечтая о вхождении в НАТО, но не понимают, что их туда не берут именно по причине слабой армии, заключил Тепикин.

Ранее Верховная рада приняла к рассмотрению окончательный вариант законопроекта, предусматривающего ускоренный призыв военнообязанных лиц в целом и офицеров запаса в частности на случай потенциального столкновения Украины с «государством-агрессором».