Фитнес-тренер из Чебоксар отправится в колонию за кражу шести тонн оград с кладбищ

Чебоксары, 4 марта. В Чебоксарах вынесли приговор мужчине, который похитил могильные ограды с кладбищ в нескольких районах Чувашии.

Фитнес-тренер проведет один год и восемь месяцев в исправительной колонии. Местный житель был задержан в сентябре 2020 года после того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома обнаружили фрагменты похищенных могильных оград.

Также мужчина хранил похищенный металл у себя на даче, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские, которые вывезли больше шести тонн оград, использовали гараж, чтобы хранить вещественные доказательства по уголовному делу.

Обвиняемый оказался причастен к 13 кражам с общим ущербом в сумме около 400 тысяч рублей. При расследовании дела потерпевшим частично возместили ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Помимо основного наказания, суд принял решение удерживать из зарплаты похитителя 15% в доход государства. Подчеркивается, что прокуратура посчитала приговор мужчине мягким и внесла представление на решение районного суда.

Ранее сообщалось, что житель Республики Марий Эл подозревается в серии краж ограждений гоночной трассы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.