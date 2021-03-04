В Совфеде назвали причины исчезновения из аптек жизненно важных лекарств

Москва, 4 марта. Большинство регионов России столкнулись с ресурсными и техническими проблемами из-за введения системы обязательной маркировки лекарственных препаратов, что привело к снижению количества жизненно важных лекарств в аптеках. Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Она напомнила, что ранее спикер палаты регионов Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике мониторить ситуацию, связанную с обеспечением граждан необходимыми лекарственными препаратами. Указание политика было дано в связи с многочисленными обращениями граждан относительно дефицита жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

По словам Кусайко, комитет запросил информацию у регионов о проблемах обеспечения граждан такими лекарствами, в том числе об их доступности получения через аптечную сеть.

«Анализ полученной от 74 субъектов информации показал, что в связи с введением системы обязательной маркировки лекарственных препаратов более 80% регионов столкнулись с увеличившимися ресурсными затратами и техническими сбоями в работе информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов», — сказала она.

Сенатор пояснила, что в качестве основной причины снижения количества лекарственных препаратов в оптовых и аптечных организациях регионы называют сбои в работе указанной системы.

«В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации одной из причин дефицита также указывается ограниченность ресурсов фармацевтических компаний по производству продукции в необходимых объемах, — добавила она. — При этом 72% субъектов сообщают об отсутствии или ограниченном количестве некоторых групп лекарственных препаратов у поставщиков».

Как отметила законодатель, профильный комитет СФ в течение 2021 года продолжит проводить мониторинг доступности для граждан лекарственных препаратов.

«Добавлю, что 20 января в Совете Федерации проходил «правительственный час» с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко, — обратила внимание сенатор. — Тогда кабмину дали рекомендации обеспечить финансирование фундаментальных и прикладных исследований в области здравоохранения, эпидемиологии и вирусологии в организациях, подведомственных Минздраву России и Роспотребнадзору России».

Татьяна Кусайко также рассказала, что Министерству промышленности и торговли РФ рекомендовали до 1 июля обеспечить техническую готовность системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Органы государственной власти субъектов также должны завершить внедрение указанной системы во всех медицинских и фармацевтических организациях, заключила она.

Напомним, что перечни ЖНВЛП формируются Министерством здравоохранения РФ и утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарств, попавших в этот список, производитель обязан регистрировать цены в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет права.