Лавров объяснил отношение НАТО к «двойной игре» Турции

Москва, 4 марта. Турецкие власти подвергаются критике со стороны НАТО, потому что стремятся проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат в одном из интервью объяснил позицию Альянса по отношению к Анкаре, которая ведет «двойную игру» на международной арене и выходит за пределы границ, применяя оружие.

«Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что подобная тактика турецких властей становится поводом для введения против страны санкций по отдельным направлениям. Лавров указал на то, что на данном примере можно оценить, как внутри НАТО «реально обстоят дела с демократией».

Напомним, что в конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал двойные стандарты Евросоюза.