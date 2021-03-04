Онищенко рассказал, как побороть пандемию за 14 дней

Москва, 4 марта. Способ, благодаря которому пандемию коронавируса в России можно победить в короткие сроки, в четверг назвал российский депутат Геннадий Онищенко.

Онищенко призвал россиян соблюдать санитарные правила Роспотребнадзора, согласно которым в общественных местах гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Таким образом, пандемию получится остановить всего за две недели.

«Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Российские вакцины от коронавирусной инфекции наиболее эффективны и безопасны. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.