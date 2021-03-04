Суд избрал меру пресечения обвиняемому в мошенничестве директору аэропорта в Челябинске

Челябинск, 4 марта. Директор международного аэропорта Челябинска Андрей Осипов отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Постановление вынес Центральный районный суд Челябинска.

О такой мере пресечения для Осипова ходатайствовало следствие. Дело в том, что расследование находится на первоначальной стадии. В УФСБ полагают, что директор, находясь на свободе, может совершить аналогичные преступления, а также оказать давление на свидетелей.

Под домашним арестом он пробудет 28 суток — до 1 мая. На сегодняшнем заседании Осипову также предъявили обвинение о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Осипова задержали 3 марта.