Клинцевич соленой шуткой отреагировал на признание в США «монстром» танка Т-90М

Политический и военный деятель Франц Клинцевич оценил признание Соединенными Штатами достоинств российского танка Т-90М «Прорыв». Ранее стало известно, что модернизированный Т-90М в США уважительно назвали «смертоносным монстром». Об этом говорится в статье The National Interest.

«Т-90М «Прорыв» заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — утверждает автор статьи.

По словам экс-сенатора Франца Клинцевича, Т-90М заслуженно считается одним из лучших танков в мире — при том, что он не слишком дорог в производстве.

«Это не просто отличный танк, комфортный по цене при производстве, который хорошо продается за границу, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Т-90М имеет универсальные боевые качества и [славится] умением поражать любые цели и отражать атаки. [Танк высоко оценен] и по вооружениям, и по броне, и по надежности защиты, и по ходовым качествам. Ходовые качества Т-90М позволяют ему и на равнине, и в горах зимой и летом с минимальными затратами на обслуживание выполнять поставленные боевые задачи».

Собеседник ФАН подчеркнул, что прошли времена, когда говорили, что в современной войне танки уже не нужны.

«Признаю в наших танках единственную «недоработку», — «солено» пошутил Клинцевич. — В отличие от американских Abrams и немецких Leopard, которые в НАТО считаются лучшими, в наших танках по боевому стандарту не предусмотрены презервативы. Все остальное — у нас лучше. Может быть, я бы порекомендовал над этим подумать. Но только если в таком «снаряжении» у наших танкистов есть необходимость».

«А если говорить серьезно: наши танки сегодня быстрее, точнее, мобильнее и надежнее, чем натовские аналоги», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее The National Interest сообщал, что российский Т-90М зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных танков, но и как чрезвычайно успешный экспортный товар, на который в мире огромный спрос.