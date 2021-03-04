Последний муж покойной Легкоступовой проводит экскурсии в ее квартире

Москва, 4 марта. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов самовольно вселился в квартиру покойной жены и теперь водит по жилью экскурсии.

Брак исполнительницы хита «Ягода-малина» с Юрием Фирсовым не продлился и двух месяцев — они поженились незадолго до смерти певицы. Сначала яхтсмен говорил, что не будет претендовать на наследство, но со временем ситуация изменилась.

Имущество покойной жены вдовец должен поделить с ее детьми и матерью. Однако Фирсов пошел на неожиданный шаг — он заселился в квартиру, в которой жил с супругой, сменил там замки и провел экскурсию для журналистов.

«Я имею законное право здесь проживать. Почему я должен от этого отказываться?» — заявил последний муж Легкоступовой.

Фирсов утверждает, что после смерти его жены за жильем никто не ухаживал. В квартире отключили воду и электричество, образовались и долги за коммунальные услуги. По словам вдовца, он потратил 120 тысяч рублей, чтобы квартира стала пригодна для проживания, сообщает «Вечерняя Москва».

Яхтсмен ночует в комнате, в которой они когда-то жили с женой. Фирсов не возражает, чтобы остальные наследники поселились вместе с ним, пишет «Собеседник».

Валентина Легкоступова скончалась в августе прошлого года из-за последствий черепно-мозговой травмы. Фирсов говорил, что певица упала в ванной. По мнению родственников Легкоступовой, вдовец может быть причастен к трагедии. Яхтсмен же обвиняет сына и дочь покойной жены в краже его денег и документов.