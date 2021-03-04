МИД России прокомментировал заявление спецдокладчиков ООН по Навальному

Москва, 4 марта. Необоснованные заявления со стороны спецдокладчиков ООН о якобы причастности России к ситуации с блогером Алексеем Навальным являются голословными, заявили в МИД.

Спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан назвали Москву ответственной за якобы «отравление» основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в 2020 году. Кроме того, специалисты считают это «покушением на убийство».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что работа совета ООН по правам человека должна характеризоваться высоким профессионализмом и беспристрастным подходом. Однако сейчас эксперты «скатились» до банальных и ничем не подтвержденных сведений.

При этом в период, когда Алексей Навальный проходил лечение, стало понятно, что заявление берлинской клиники Charite, опубликованное на страница издания The Lancet, могло говорить о том, что блогер находился в Германии без медицинских оснований.