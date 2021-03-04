Военные аналитики оценили преимущества новой ИСДМ «Земледелие»

Москва, 4 марта. Военные эксперты рассказали о преимуществах новой инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

Напомним, в этом году планируется завершить госиспытания ИСДМ, сообщает «ПолитРоссия«. Новый комплекс, по словам военного эксперта и редактора издания «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, хорошо вписывается в современные тактики ведения боя.

«В современном мире есть такая тактика в бою: передовое или наступательное минирование. В тех местах, где может быть наступление со стороны вероятного противника, закладываются противопехотные или противотанковые мины», — заявил аналитик.

Он добавил, что новый комплекс позволит дистанционно забрасывать мины в район, который противник уже проверил. Вместе с этим главред журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко отметил, что «Земледелие» — это всего лишь один из многих образцов новых видов вооружения. Он акцентировал внимание на том, что российское вооружение постоянно модернизируется, появляются новые образцы. Это дает возможность ВС РФ обеспечить безопасность государства.

Кроме того, по мнению Коротченко, новая отечественная разработка может заинтересовать иностранных покупателей на международном рынке вооружения.

«Есть спрос только на ту технику, которая нужна конкретным государствам. Учитывая, что мы вторые в мире по объемам продажи оружия, спрос есть на всю гамму вооружения. Переговоры проводятся уже с конкретными заказчиками», — подытожил глава ЦАМТО.

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