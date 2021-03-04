Киев может лишиться поддержки Европы в условиях пандемии коронавируса

Киев, 4 марта. Европейский союз начал закрываться на фоне пандемии COVID-19. Такие действия могут иметь экономические последствия для Украины, получающей денежные переводы от своих заробитчан.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бизяев в интервью «Украина.ру». По его словам, в минувшем году страна получила от своих граждан, работающих за границей, 12 млрд долларов, что почти в шесть раз больше, чем транш от Международного валютного фонда (МВФ).

Соответствующие денежные средства используются для стимулирования экономики и важны для поддержания определенного социального баланса в обществе. Однако так не может длиться вечно, считает эксперт.

«Я думаю, что Европа все-таки медленно, но уверенно будет закрываться. Посмотрим, чем закончится вся эта история с ковид-паспортами, которые они планируют ввести летом, но потихоньку Европа будет закрываться. Поэтому будет тяжелее, чем в прошлом или позапрошлом году», — добавил специалист.

Нынешняя миграционная тенденция сохранится еще полтора года при условии отсутствия строгих карантинных ограничений и закрытия границ на самой Украине, резюмировал Бизяев.

Украинский политолог Тарас Загородный на пресс-конференции в Киеве ранее сообщил, что около половины денежных средств, поступающих от заробитчан в страну, которые фактически предотвращают крах экономики Незалежной, возвращаются в ЕС.