В России могут лицензировать оказание психологических услуг

Москва, 4 марта. Президент РФ Владимир Путин предложил обдумать вопрос лицензирования определенных видов психологических услуг.

Инициатива поступила от главы государства во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Так лидер страны отреагировал на поступающие жалобы о том, что люди без необходимого образования предоставляют услуги в сфере психологии.

Одна из участниц встречи отметила, что неквалифицированные психологи, которые посетили только курсы или тренинги оказывают услуги, называя их психологическими. Она объяснила, что подобная «помощь» может оказаться безрезультатной и даже навредить.

Также в ходе мероприятия Путин отметил, что Интернет должен следовать не только юридическим, но и моральным законам. В ином случае он может стать угрозой для разрушения общества.