Журавко рассказал, как Румыния страдает из-за Украины



Санкт-Петербург, 4 марта. Город Вилково Одесской области на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками. Почему власти Украины не реагируют на происшествие и какого ответа стоит ожидать от Европы, рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала — около 250 долларов. Нечистоты копятся на улицах города, который часто называют «украинской Венецией». Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.

Местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. По данным журналистов, канализацию в Вилково оборудовали три года назад. Для ее строительства европейские партнеры страны выделили 4,5 млн евро. Мера должна была предотвратить попадание отходов в Дунай. Стоит отметить — если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить.

«Это последствия хаоса Майдана. Данная ситуация говорит о том, что на Украине специалистов практически нет. Вместе с этим присутствует коррупция – все разворовано и растащено», — заявил Алексей Журавко.

По его словам, Украине абсолютно все равно на Румынию, поэтому никто не смотрит на последствия отключения канализации.

«Одесса не является единичным случаем. Подобное происходит повсеместно – в Херсоне, Николаеве, Днепропетровске, Запорожье и так далее. Но украинским властям абсолютно все равно на это. Они не понимают, что они творят со страной», — высказался эксперт.

Он отметил, что фактически все нечистоты Украина вываливает соседям. Вот такой символизм — подчеркнул Журавко. Страдают все вокруг, кроме самой Украины. Но в один прекрасный день беда постучится в каждый украинский дом — «они добалуются», добавил украинский политик.

Ранее ФАН сообщал, Украина внесет должников по кредитам и услугам ЖКХ в международные черные списки.

