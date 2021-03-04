Школьник из Перми зарубил топором всю семью в ответ на просьбу помыть посуду

Пермь, 4 марта. Подросток, задержанный в Перми за убийство членов своей семьи, рассказал о причинах кровавой бойни. Как стало известно ФАН, подростку не нравилось мыть грязную посуду.

Как ранее сообщало агентство, вечером 1 марта в частном жилом доме, расположенном в Октябрьском районе Пермского края, были обнаружены трупы трех человек — мужчины, женщины и малолетней девочки. Все они были членами одной семьи. По данному факту следователи СК возбудили уголовное дело.

Под подозрение попал 16-летний сын убитых супругов. Его объявили в розыск и через некоторое время задержали в Екатеринбурге.

«Следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — рассказала ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Пермскому краю Марина Роспаномарева.

На допросе у следователей подросток дал признательные показания и объяснил мотивы своего жестокого поступка.

«Парень воспитывался в семье газосварщика и старшей медицинской сестры местной больницы. Хорошо учился в школе. К нему не было нареканий по поведению. В тот день подростка заставили в очередной раз мыть посуду. Это вывело его из себя — и он схватился за топор», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, что изначально в убийстве подозревали главу семейства. Его тело было изуродовано до неузнаваемости, к тому же он был одного роста и телосложения со своим сыном. Лишь эксперт смог определить, что потерпевший является взрослым мужчиной. После этого оперативники стали подозревать 16-летнего парня.