РОЦИТ: соцсетям не хватает аналитиков противоправного контента

Россия не должна надеяться на появление документа, регулирующего безопасность пользователей сети Интернет на уровне ООН. Стране нужно бросить основные силы на развитие национального законодательства и подготовку кадров. Об этом в видеоинтервью ФАН заявил главный аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

«Стремление реализовать свои внешне- и внутриполитические интересы в отдельных державах часто препятствует созданию глобальных документов на уровне конвенций. Особенно, когда некая страна имеет механизмы контроля за институтами глобальной цифровой инфраструктуры, — сказал собеседник ФАН. — Это сейчас является единственным фактором, препятствующим появлению глобального регулирующего документа конвенции на уровне ООН. Поэтому чисто тактически попытка национального регулирования выглядит более реализуемой».

Глобальные IT-платформы формируют информационное поле, исходя из собственных общественно-политических предпочтений. Причем пользователи, столкнувшись с корпоративной цензурой, не стремятся покинуть площадки монополистов из-за отсутствия альтернативы, подчеркнул эксперт. По его мнению, выстраивать прямой диалог между иностранной площадкой и национальными регуляторами нужно с помощью ее представительства на территории РФ.

«Опыт Google свидетельствует, что представительство Google в РФ не принимает каких-либо глобальных концептуальных решений, оно маркетологическое. Поэтому необходимо добиться механизма исполнения решений, в том числе судебных, на глобальном уровне. Тогда система сможет заработать. Иначе ситуация будет сводиться к блокировкам», — считает он.

В России месяц назад вступил в силу Закон о самоцензуре социальных сетей. Для его эффективного исполнения стране нужно больше профильных специалистов, предупредил эксперт.

«Аудитория наших соцсетей достаточно большая. Они должны стать удобнее для пользователей и обеспечивать более безопасную среду, — сказал Урван Парфентьев. — Соцсетям потребуются качественные профессионалы-эксперты в области аналитики противоправного контента. Мы видим на скандалах с Facebook, что даже он с этим не справляется: регулярно возникают истории с модерацией».

Функции модерации контента в соцсетях, как правило, возложены на сотрудников юридических отделов. Эту ситуацию эксперт назвал неприемлемой.