Сергей Маликов объяснил, что может спасти Крым от нехватки пресной воды

Москва, 4 марта. Крым испытывает проблемы с водоснабжением с 2014 года, когда украинское правительство предприняло кардинальные меры — обрубило подачу электричества и перекрыло Северо-Крымский канал, снабжавший полуостров пресной водой, сообщает «ПолитПазл»

Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов напомнил, что в 2016 году на полную мощность заработал энергомост в Крым, затем Таврическая ТЭС мощностью 470 мегаватт. Но по части водоснабжения таких достижений здесь нет. Несмотря на колоссальную работу в этой сфере за последние семь лет, проблем по-прежнему хватает.

Сергей Маликов предлагает два решения данной проблемы. Он раскритиковал идею возведения опреснительных станций, объяснив это тем, что на их строительство и обслуживание потребуется выделение немалых средств. В связи с этим Маликов предложил альтернативу — строительство водопровода из Краснодарского края в Крым, а также бурение новых скважин на полуострове.

«Думаю, что путь один – это скважины и новый водопровод для наполнения водохранилищ. Других вариантов я не вижу, кроме как взять и пустить по Крымскому мосту еще и водопровод для наполнения резервуаров», – сказал Маликов.

Ранее эколог Элмурод Расулмухамедов, выступая в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», объяснил, как Россия сможет обеспечить Крым водой.