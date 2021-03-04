Федосеева-Шукшина ждет звонка Алибасова из Калининграда

Москва, 4 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина ожидает, что ее муж, продюсер Бари Алибасов позвонит ей в ближайшее время, сообщила корреспонденту ФАН адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

В прошлом году Федосеева-Шукшина намеревалась развестись с основателем группы «На-На», но теперь через суд добилась отмены расторжения брака. Актриса сильно обеспокоена состоянием мужа, который, по словам его сына, находится в Калининграде на реабилитации. После отмены развода супруга продюсера готова подписать брачный контракт.

«Имущественные отношения на брачных отношениях супругов не сказываются никак. Вторая сторона сказала, что раз так, раз вы готовы предоставить нам документы, то мы не будет какие-то препятствия чинить. Они — супруги и имеют право общаться. И в ближайшее время, мы надеемся, что последует звонок от Бари Каримовича Лидии Николаевне. Они поговорят, какое-то минимальное общение между ними будет восстановлено, потому что именно отсутствие общения порождает вопросы, сомнения и тревоги», — рассказала Вербицкая-Линник.

Федосеева-Шукшина очень волнуется из-за того, что ее муж не возвращается из Калининграда. Не успокаивают актрису и поступающие оттуда новости, например, о переломе Алибасова. Еще одним поводом для беспокойства артистки стало видео, на котором продюсер попросил ее не отменять развод.