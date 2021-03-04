Экс-депутат Рады объяснил, почему на Украине не будет третьего «майдана»



Санкт-Петербург, 4 марта. Почему на Украине невозможен третий «майдан», рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Никакой революции не будет без помощи наших сторонников. То есть на Украине есть силы, которые готовы подняться, но нет поддержки в их реализации. Страна оккупирована и жестко взята в кольцо силовым блоком. Поэтому любой человек, который осмелится на критику экономики или уровня жизни, будет считаться коллаборантом, пособником России и работником ФСБ», — сообщил Алексей Журавко.

В Раду было внесено два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. Один из них гарантирует тюремный срок за «поддержку и сотрудничество» с Россией, второй — за «отрицание вооруженной агрессии против Украины». Также в разряд коллаборантов запишут тех, кто не признает суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями». Аналитики прогнозируют, что закон «О коллаборантах» поставит крест на надеждах о возвращении Донбасса в состав Украины, а также создаст предпосылки для строительства в стране концентрационных лагерей.

Журавко подчеркнул, что на Украине уже работает репрессивная машина. Противостоять ей можно будет только тогда, когда Россия определиться, кто она, и начнет реально защищать собственные интересы.

Ранее командир народного ополчения РК рассказал правду о Майдане на Украине.