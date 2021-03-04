Сотрудники зоопарка Алма-Аты показали новорожденного кенгуренка

Алма-Ата, 4 марта. Третий детеныш кенгуру появился на свет в Алматинском зоопарке. Сотрудники показали фото нового обитателя учреждения в соцсети.

Всего три детеныша кенгуру родились на свет в стенах Алматинского зоопарка. По словам сотрудников, эти животные хорошо размножаются в неволе, но способны давать жизнь только одному кенгуренку за беременность. Предположительно, детеныш появился на свет в октябре 2020 года, однако наверняка сказать невозможно, поскольку первые месяцы жизни кенгурята проводят в сумке матери.

Родителями малыша стали кенгуру Марат и Лара. Их привезли в Алма-Ату в 2017 года, и от них родились уже три детеныша. Двух других детей пары назвали Сая и Мади. Имя их последнему детенышу пока не придумали.

Сотрудники зоопарка из Комсомольска-на-Амуре также сообщили о рождении кенгуренка. Детеныш впервые вылез из сумки мамы 3 марта. Этот малыш стал первым и пока единственным ребенком кенгуру Беннета на Дальнем Востоке.