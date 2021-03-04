Лавров рассказал о перспективах спасения ядерной сделки с Ираном

Москва, 4 марта. «Окно возможностей» для спасения ядерной сделки с Ираном еще не закрыто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя возможность восстановления ядерной сделки с Ираном при сотрудничестве с европейскими странами, глава российского дипведомства отметил, что одним из необходимых условий является полное и последовательное выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года всеми странами, которые занимались их разработкой и заключением. По словам Лаврова, Москва плотно сотрудничает со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для достижения этой цели — в том числе, с партнерами из Европы.

«Однако не все здесь зависит от нас или европейских участников Плана действий. Принципиальным моментом является позиция администрации Байдена по «ядерной сделке». По нашему мнению, разблокированию ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в СВПД», — объясняет глава российского внешнеполитического ведомства.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся вернуть процесс выполнения договоренностей к изначально согласованному формату с учетом того, что Тегеран неоднократно высказывался о готовности к полной «разморозке» реализации всех приостановленных положений Плана действий. Основным условием для этого было восстановление утраченного баланса интересов.

«Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет», — добавил Лавров.

Ранее в МИД РФ озвучили причину срыва переговоров Ирана и США по ядерной сделке — по мнению замглавы дипведомства Сергея Рябкова, на проведении неформальных дипломатических консультаций между Вашингтоном и Тегераном сказался авиаудар по Сирии. По информации «Утро.ру», операция была совершена по приказу главы Белого дома Джо Байдена.