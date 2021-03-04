Доходы от нефинансового бизнеса впервые озвучили в Сбербанке

Москва, 4 марта. Нефинансовая прибыль «Сбера» в 2020 году составила 71,4 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает результат 2019 года. Банк впервые раскрывает финансовые показатели своей экосистемы.

Об этом свидетельствуют результаты отчетности «Сбера» по МСФО. В 2019 году выручка от нефинансовой деятельности составила 26,4 млрд рублей. Финучреждение рассчитывает этот показатель пропорционально доли владения группы в конкретной компании в течение отчетного периода, передает РБК.

Наибольшую часть в выручку этого сегмента внесли сервисы b2b (33,6 млрд рублей). Далее следует E-commerce: его валовой объем продаж составил 12,9 млрд рублей. Прибыль в категории «Развлечения» была на уровне 7,4 млрд рублей, FoodTech & Mobility — 4,8 млрд рублей, «Здоровье» — 2,1 млрд рублей. Остальные небанковские организации принесли 10,6 млрд рублей дохода.

Банк России ранее установил признаки манипулирования физическими лицами с акциями Газпрома, «Сбера» и Мосбиржи на организованных торгах, проходивших с марта 2016 года по август 2018 года.