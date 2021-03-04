Актриса Мария Голубкина показала редкие снимки дочери от Николая Фоменко

Москва, 4 марта. Актриса Мария Голубкина показала редкие фотографии своей взрослой дочери Анастасии от артиста и телеведущего Николая Фоменко.

Снимки наследницы совсем не часто появляются на странице актрисы в Instagram. На этот раз Голубкина выложила серию фотографий дочери, которая, судя по всему, перед съемкой сделала новую стрижку.

«Настя», — лаконично подписала кадры артистка.

Поклонники Марии Голубкиной восхитились снимками ее дочери в комментариях, сообщает «Вечерняя Москва». Пользователи Instagram даже сравнили 22-летнюю девушку с британской актрисой Кирой Найтли.

«Яркость у девочки однозначно от папы»; «Когда ребенок рожден от большой любви»; «Глаза Киры Найтли! Красавица!!!»; «Красотка!!! Мамина порода!!!» — написали комментаторы.

Мария Голубкина и Николай Фоменко были женаты с 1995 по 2008 годы. У них есть не только дочь, но и сын, которого зовут Иван.

Матерью актрисы является народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. В архиве семьи есть уникальные снимки, например, фото с Владимиром Высоцким и Андреем Мироновым.