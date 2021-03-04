Путин предложил дать возможность людям разных убеждений оказаться у власти

Москва, 4 марта. Необходимо дать шанс для людей с различными взглядами и убеждениями оказаться у власти, считает президент России Владимир Путин.

Это поможет находить более приемлемые ответы на вопросы, подчеркнул глава государства. Он отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни России.

Ранее президент рассказал о высоких ожиданиях россиян от эффективности МВД и других органов власти. В стране со строгостью будут наказывать тех, кто станет препятствовать работе силовиков, пояснил Путин.