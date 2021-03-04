В Коми мать спасла больного ребенка от нападения собаки

Усинск, 4 марта. В городе Усинск мать трехлетнего ребенка, рискуя своей жизнью, спасла мальчика от нападения бездомной собаки.

О произошедшем женщина написала пост в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел по дороге в детский сад на Парковой улице. Агрессивный пес подбежал к мальчику и стал кусать его за рукав куртки. Местная жительница говорит, что ее трехлетний сын страдает гемофилией, поэтому любая травма или ссадина может оказаться для него смертельной.

Мама уложила ребенка на тротуар и прилегла на мальчика, прикрыв его своим телом. В результате собака начала рычать и зубами вцепилась в одежду женщины. Происходящее увидели люди. Один из прохожих сумел прогнать пса. По словам жительницы Усинска, в районе постоянно бегают стаи бродячих собак. Они уже несколько раз нападали на школьников.

Трех собак, ранее растерзавших местную жительницу в столице Тувы, усыпили. Как стало известно ФАН, ветеринары прибегли к этой мере, чтобы выяснить, есть ли в желудках животных остатки плоти погибшей.