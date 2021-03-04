Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) активизировались в местах соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) в провинции Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Боевики закрыли въезды в населенный пункт Эль-Камышлы, тем самым отрезав подвоз продовольствия и прочих продуктов первой необходимости. В итоге мирные жители оказались в состоянии внутренней блокады. Сейчас они вынуждены пересекать большие расстояния в обход курдских блокпостов для того, чтобы добыть себе продукты, медикаменты и топливо.

За годы войны на подконтрольной незаконным формированиям территории Сирии пострадали десятки тысяч мирных жителей. В списке «заслуг» СДС — не только создание дефицита воды, еды и лекарств, но и периодические похищения людей.

В начале февраля провинцию Хасака захлестнула волна народных выступлений, вызванная трехнедельной блокадой городов. Она была организована курдскими группировками, которые отрезали городских жителей от поставок пищи и воды. Местные власти пытались обеспечить граждан всем необходимым, однако боевики препятствовали этому.

В ходе митингов произошло несколько столкновений между разъяренной толпой и СДС, в результате чего как минимум один человек погиб, еще несколько были ранены.

Член народного совета Сирии Абуд Аль-Шаваф отмечал, что курды действуют в интересах Вашингтона в обмен на материальную поддержку.

«Вместо того чтобы бороться с американскими захватчиками, они сражаются со своим народом и истребляют его», — сообщил он.

Аль-Шаваф добавил, что СДС обрекают сирийцев из захваченных районов на медленную смерть от голода. Это должно классифицироваться как нарушение норм международного права и преступление против народа.