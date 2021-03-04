Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса жителей столицы

Москва, 4 марта. В Москве уже 600 тысяч человек привились от коронавирусной инфекции. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

При этом в ведомстве не назвали общую долю жителей столицы с антителами к COVID-19 с учетом тех, кто уже переболел коронавирусом и не делал прививку. В сообщении отмечается, что даже привитые и переболевшие граждане могут быть переносчиками указанного заболевания вне зависимости от уровня антител.

«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от самого заболевания. Но вакцинированный и переболевший человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Поэтому ограничительные меры необходимо соблюдать вплоть до формирования популяционного иммунитета», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в торговых центрах столицы начали работу две выездные бригады медиков. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова анонсировала открытие новых пунктов вакцинации еще в шести таких заведениях. Кроме того, продолжают работу 100 пунктов на базе городских поликлиник.

По данным оперштаба Москвы на 4 марта, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выздоровел еще 2421 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521. При этом подтверждено 2150 новых случаев заражения.