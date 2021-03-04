Почти 100 % девятиклассников успешно сдали собеседование по русскому языку

Москва, 4 марта. 98,5% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Более 98,5% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля, успешно справились с заданиями и получили «зачет». В основной срок проведения итогового собеседования в нем приняли участие 1 миллион 395,5 тысячи учащихся из 1 миллиона 431 тысячи зарегистрированных», — говорится в сообщении.

Итоговое собеседование по русскому языку стало обязательным для девятиклассников два года назад. С ним необходимо справиться, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации.

«Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения — 10 марта и 17 мая 2021 года», — пояснили в пресс-службе.

Участники итогового собеседования во время его прохождения должны были продемонстрировать свои навыки и знания при чтении текста вслух, пересказе с привлечением дополнительной информации, монологическом высказывании по одной из выбранных тем, а также диалоге с экзаменатором-собеседником.