Путин рассказал о манипулировании детьми через интернет

Москва, 4 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» рассказал о негативном влиянии на детей через интернет.
Злоумышленники используют несовершеннолетних как инструмент для достижения своих целей, отметил российский лидер. По его словам, они даже умудряются зарабатывать на запрещенном контенте, размещая на своих страницах в соцсетях рекламу. Но в присутствии правоохранителей преступники ведут себя совсем иначе.
«А когда полиция добирается до этих уродов, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете — такой крутой Рэмбо там<...>. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова», — заметил президент.