Путин рассказал о манипулировании детьми через интернет

Москва, 4 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» рассказал о негативном влиянии на детей через интернет.

Злоумышленники используют несовершеннолетних как инструмент для достижения своих целей, отметил российский лидер. По его словам, они даже умудряются зарабатывать на запрещенном контенте, размещая на своих страницах в соцсетях рекламу. Но в присутствии правоохранителей преступники ведут себя совсем иначе.