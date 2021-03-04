Сургутские волонтеры очистили от снега двор дома местной пенсионерки

Сургут, 4 марта. Добровольцы акции «Бумеранг добра» помогли сургутской пенсионерке очистить двор от снега, из-за которого женщина не могла выходить на улицу.

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Соловкова не могла выходить из дома из-за полуметрового слоя снега во дворе. Пенсионерка попыталась самостоятельно расчистить дорожку к выходу, однако поскользнулась и упала, после чего не рискнула продолжить работу.

Сургутские добровольцы акции «Бумеранг добра» пришли на помощь женщине. Пенсионерка услышала голоса во дворе и увидела, как несколько человек убирают снег около ее дома. Ветеран ВОВ поблагодарила волонтеров за оказанную ей помощь.

Ранее новосибирские волонтеры отыскали потерявшегося на улице пенсионера. Мужчина вышел из больницы и пропал без вести. Жительница города сообщила добровольцам о предположительном местонахождении 80-летнего мужчины и помогла его найти.