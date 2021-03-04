Труп пропавшей в Бразилии 14-летней девочки нашли привязанным к дереву в лесу

Бразилиа, 4 марта. Пропавшая школьница Ана К. найдена мертвой в бразильском лесу. Девушку сначала задушили, а потом привязали к стволу одного из деревьев в Кампу-Белу-ду-Сул.

Тело несовершеннолетней бразильянки нашли случайные прохожие. В последний раз живой Ану видели за два дня до обнаружения страшной находки. Когда девушка не вернулась домой, семья погибшей обратилась в полицию. О взрослых страстях и подростковых проблемах сообщает Sun.

В день, когда школьница пропала, она встречалась со своими друзьями, и должна была оказаться дома во второй половине дня. Поскольку этого не случилось, родственники Аны забили тревогу. На место предполагаемой пропажи девушки прибыла пожарная команда и начала искать подростка с помощью собак-ищеек. Вскоре после начала поисковой операции в лесистой местности была найдена сандалия, принадлежащая Ане, а еще через какое-то время местные жители обнаружили и саму школьницу мертвой.

По информации сотрудников правоохранительных органов, тело девочки-подростка было найдено в сидячем положении со связанными руками. При беглом осмотре никаких видимых признаков физического или сексуального насилия на теле Аны обнаружено не было. Тем не менее обстоятельства, при которых была сделана жуткая находка в бразильском лесу, не давала покоя следователям и криминалистам.

Тело юной девочки было доставлено в ближайший морг для проведения дальнейших исследований. Проведенное судебными медиками вскрытие позже показало, что школьница была задушена до смерти. Как только тело бразильянки было найдено, объявился и предполагаемый убийца несовершеннолетней.

В полицию пришел 15-летний мальчик, который заявил о своей причастности к преступлению. Выяснилось, что подросток живет рядом с жертвой и также пропал на следующий день после исчезновения Аны, о чем сообщила его семья. В настоящий момент мотив малолетнего душителя неизвестен. По словам сотрудника полиции, мальчик воспользовался своим правом на молчание.

Сейчас подросток, чья личность не разглашается в интересах следствия, помещен в следственный изолятор. Полицейские предполагают, что в дерзком убийстве Аны могут быть замешаны и другие люди. Стражи порядка расследуют это дело как фемицид — то есть умышленное убийство женщин и девочек.