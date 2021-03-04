Шойгу анонсировал опытную поставку бронетехники на базе «Арматы» в ВС РФ

Москва, 4 марта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставке опытно-промышленной партии бронетехники, созданной на базе универсальной боевой платформы «Армата», в следующем году.

Вооруженные силы РФ получат в 2022 году в рамках поставки опытно-промышленной партии несколько образцов танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16. Все они созданы на базе универсальной боевой платформы «Армата», разработанной в концерне «Уралвагонзавод».

Информационное агентство URA.ru со ссылкой на Минобороны РФ рассказало, как танки Т-14 будут использовать в войсках. Из новых танков будут создаваться полки и батальоны, а отдельные машины будут передаваться в действующие танковые подразделения в качестве командирских машин.

Если Т-14 — это танк будущего, то в современных баталиях господствующее положение занимает выпускаемый на том же «Уралвагонзаводе» Т-90М «Прорыв». Такую оценку в беседе с корреспондентом RT дал танкам военный историк Юрий Кнутов.

Согласен с позицией Кнутова директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Как передало Федеральное агентство новостей, он назвал танк Т-90М своеобразным мостом между советской традицией танкостроения и новой российской концепцией, воплощенной в Т-14.