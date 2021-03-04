Живому Джереми Реннеру желают «покоиться с миром» после обвинений бывшей жены

Лос-Анджелес, 4 марта. Звезду серии фильмов «Мстители» Джереми Реннера «заживо хоронят» в соцсетях после обвинений со стороны бывшей жены актера, модели Сонни Пачеко.

Экс-супруга исполнителя роли Соколиного глаза жаловалась, что в браке он совершал над ней моральное насилие, например, угрожал ей и их дочери Эве. Кроме того, по словам Пачеко, у актера были проблемы с наркотиками.

Из-за слов бывшей жены Реннера пользователи Twitter распространили хештег #RipJeremyRenner (покойся с миром, Джереми Реннер). В соцсети призвали исключить актера из всех будущих проектов Marvel и произвести «культурную отмену» звезды «Мстителей».

Многие пользователи при этом выступили против подобного выражения протеста. По мнению этой части людей, личная неприязнь — еще не повод «заживо хоронить» актера.

«Не имеет значения, что вы думаете о человеке, но желать «покойся с миром» — это не способ выразить ваше неприятие», — приводит один из комментариев в защиту артиста газета «Культура».

Джереми Реннера недавно упоминали в своей беседе другие голливудские актеры — Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Аффлек в шутку сказал коллеге, что Реннер лишил его работы, снявшись в шпионском фильме о Джейсоне Борне.