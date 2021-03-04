Врачи рассказали о состоянии госпитализированной жены футболиста Мамаева

Москва, 4 марта. Жена футболиста Павла Мамаева попала в больницу с отравлением. Она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Медики оценивают состояние девушки как средней тяжести. Алана Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками. Она находится в седьмом корпусе, в центре отравлений. По предварительной информации, жена спортсмена не рассчитала дозу снотворного.

Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Ранее Алана Мамаева выпустила пост в соцсетях, в котором обвинила супруга в измене. Она подозревает мужа в интимной связи с 29-летней испанкой.