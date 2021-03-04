Копенгаген назвал срок окончания укладки труб «СП-2» в датских водах

Копенгаген, 4 марта. Работы по укладке труб «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании продлятся до конца сентября 2021 года. Об этом сообщило Морское управление Дании.

Согласно обновленной информации на сайте управления, к барже «Фортуна», уже работающей в датских территориальных водах, присоединится трубоукладчик «Академик Черский». Работы будут вестись вблизи острова Борнхольм. Движение судов, не участвующих в строительстве, будет ограничено.

Накануне трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар после продолжительной стоянки. Оператор Nord Stream 2 AG объяснил, что сперва судно направится в сторону Калининграда для прохождения испытаний, после которых сможет начать укладку труб «СП-2».

Концерн Uniper, являющийся одним из инвесторов проекта, ранее сообщил, что на данный момент «СП-2» готов на 98%. По предварительным подсчетам, недостроенными остаются около 150 километров газопровода.