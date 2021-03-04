Кабмин планирует выделить еще 40 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Москва, 4 марта. Власти России рассматривают вопрос о выделении 40 млрд рублей на дополнительные страховые выплаты тем, кто работает с ковид-пациентами.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

«Медицинским работникам мы где-то выплачиваем, по-моему, 30–40 млрд рублей, а на не медиков еще потребуется 10 млрд рублей. Правительство прорабатывает этот вопрос», — резюмировал глава страны.

Московские власти ранее выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам ковидных стационаров. Денежные средства получат не только работники больниц, но и сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что медики ряда бюджетных организаций России получат новую выплату в размере 68 811 рублей. Средства будут направлены работникам, которые оказывали помощь ковид-пациентам и сами не смогли избежать заражения новой инфекцией.