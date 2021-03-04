Шойгу: число заболеваний COVID-19 в войсках существенно снизилось

Москва, 4 марта. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в ВС РФ удалось стабилизировать благодаря своевременно принятым мерам. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На сегодняшний день в войсках число заболеваний коронавирусом существенно снизилось, подчеркнул министр обороны Российской Федерации в ходе селекторного совещания в ведомстве.

«За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», — добавил Шойгу.

По информации на 4 марта, за последние сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С момента начала пандемии зафиксировано 4 290 135 случаев COVID-19.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания поздравил женщин-военных с наступающим 8 Марта.