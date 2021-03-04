Президент РФ назвал отечественные вакцины самыми безопасными и эффективными в мире

Москва, 4 марта. Российские вакцины от коронавируса наиболее эффективны и безопасны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в стране могут быть проблемы с вакцинацией населения от COVID-19, однако региональным властям удается оперативно на них реагировать.

На текущий момент общее число россиян, получивших оба укола препаратом, составляет около двух миллионов. При этом еще примерно два миллиона человек сделали только первую инъекцию.

Российский лидер ранее прокомментировал действенность отечественных вакцин против новых штаммов коронавируса. По его словам, имеющиеся в РФ препараты эффективны в борьбе с появившимися мутациями.