Мясников оценил вероятность появления новой волны коронавируса в России

Москва, 4 марта. Всплеск новых случаев заболевания коронавирусом может наступить в России осенью, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус ведет себя непредсказуемо. Вопреки ожиданиям врачей, заболеваемость COVID-19 осенью 2020 года оказалась выше, чем в начале пандемии. Летом можно ожидать стабилизации ситуации с коронавирусом на три – четыре месяца, затем заболевание начнет распространяться быстрее, заявил Мясников.

Массовая вакцинация от COVID-19 снизит число тяжелых случаев и смертей от коронавируса в России и других странах, добавил доктор. Сейчас эта процедура доступна всем россиянам без медицинских противопоказаний.

Закрытие границ и прекращение авиасообщения между странами едва ли поможет побороть пандемию, выразил мнение Мясников. По его мнению, распространение заболевания еще долго будет продолжаться во всех странах пиками в холодное время года.