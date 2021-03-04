Президент Туниса обвинил Израиль и евреев в проблемах страны

Тунис, 4 марта. Экономические трудности, безработица и отсутствие денег обернулись новыми протестами в североафриканской стране. Молодежь вышла на улицы, а президент Каис Саид, обеспокоенный демонстрациями, нашел «оригинальный» способ собрать сторонников и отвлечь внимание от собственной персоны — обвинил Израиль и евреев.

«Мы очень хорошо знаем, кто сегодня контролирует страну, и что это евреи воруют. Мы должны положить этому конец», — сказал лидер, выступая перед тунисцами после волны вандализма и грабежей в нескольких городах.

Причем во время предвыборной кампании Каис Саид обвинял Израиль в войне с мусульманским миром. По его мнению, любого лидера, который нормализует отношения с сионистами, необходимо привлечь к ответственности за государственную измену.

Другими словами, президент Туниса считает граждан, поддерживающих отношения с Израилем, предателями арабской уммы (нации) и палестинского народа. Конференция европейских раввинов (CER) осудила высказывание Каиса Саида и напомнила, что лидер нации отвечает и за судьбу тунисских евреев.

«Тунисское правительство является гарантом безопасности тунисских евреев. Высказывания президента угрожают целостности и безопасности одной из старейших еврейских общин мира», — отметили в CER.

В ответ североафриканские чиновники заявили, что Каис Саид говорил не «евреи», а аналогичное слово на арабском языке. Однако, какое именно, не уточнили.

«Президент не упомянул ни одной религии, и не было никаких разумных мотивов для решения вопроса о религии в контексте протестов», — добавили в канцелярии лидера страны.

Каис Саид также воспользовался случаем, чтобы защитить права палестинцев «на собственную землю», имея в виду спорные территории, заявив при этом, что позиция не связана со свободой вероисповедания. Сейчас в Тунисе, главным образом на острове Джерба, находится полторы тысячи евреев, которые пользуются «заботой и защитой тунисского государства, как и все другие граждане».

При этом в правительстве работали три еврейских министра, в том числе Рене Трабельси, который возглавлял туризм при администрации экс-лидера Беджи Каида Эс-Себси. В ноябре 2018 года бывшего президента не порадовало назначение французского еврея с тунисскими корнями главой ведомства.

Беджи Каид Эс-Себси раскритиковал премьера за соответствующее решение и пригрозил «зарубить кандидатуру». Однако, согласно конституции Туниса, глава правительства не обязан консультироваться с президентом о назначении министров.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что тысячи протестующих вышли на улицы на фоне политического противостояния в Тунисе.