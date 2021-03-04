Единый билет на все виды транспорта позволит путешествовать по всей России

Пассажиры смогут покупать единый билет, оформленный на весь путь следования, для пользования разными видами транспорта. Как выяснил ФАН, такой законопроект разработали в Министерстве транспорта России. Так, пассажиры смогут ездить с пересадками по одному билету.

Документ уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, далее его внесут на рассмотрение Государственной думы.

Билет один — транспорт разный

Законопроектом (есть в распоряжении ФАН) вводятся единые билеты для пассажиров и грузов. Предусматривается также порядок взаимодействия между разными транспортными организациями при осуществлении ими прямых смешанных перевозок. По мнению ведомства, это позволит внедрить билет для всех видов городского общественного транспорта, который в перспективе можно будет использовать при поездках по всей стране.

Как подчеркивают в Минтрансе, в действующем законодательстве содержится правовое регулирование прямых смешанных перевозок грузов — в разных актах. Однако характер содержащихся в них норм не позволяют говорить именно о правовых основах в области перевозок. По мнению ведомства, законопроект решает проблему отсутствия в законодательстве положения о перевозках пассажиров разными видами транспорта по единому билету.

«В законопроекте особое внимание уделено вопросам заключения соглашений между транспортными организациями по вопросам взаимодействия при осуществлении перевозок и вопросам распределения ответственности за причинение вреда», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Сама новелла направлена на системное регулирование основных отношений между транспортными организациями. Ее цель — наладить взаимодействие различных видов транспорта для современного и качественного обеспечения потребности граждан.

«Принятие законопроекта определит существенные условия взаимодействия транспортных организаций при перевозках, — убеждены авторы инициативы. — Кроме того, устраняются логистические ограничения при перевозках различными видами транспорта».

В документе также поясняется, что новые правила повысят доступность услуг по перевозкам и сократят сроки доставки и потребительских затрат на перевозку. Кроме того, повысятся темпы формирования транспортных коридоров и мобильность населения отдельных регионов. Также появится возможность создания общего рынка транспортных услуг, снижения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Будет сформирован благоприятный инвестиционный климат.

По информации ФАН, заключения на документ предоставляли Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Государственно-правовое управление президента. Добавим, что в сопроводительных к законопроекту документах отмечено, что правительство учло данные замечания.

Например, эксперты Совета при президенте РФ по кодификации отметили ряд замечаний. Так, в документе предусматривается право на односторонний отказ от соглашения об организации прямого смешанного сообщения. Для этого контрагент, «выходящий» из обязательства, должен уведомить всех прочих участников соглашения за три месяца до расторжения договора.

«Ранее Совет отмечал, что подобное регулирование перевозочных отношений допустимо лишь в случае, если соглашение об организации прямого смешанного сообщения заключено без указания срока его действия, — сказано в заключении. — Договоры, заключенные на определенный срок, не должны прекращаться в одностороннем порядке по свободному заявлению участника сделки».

С самолета на автобус по одному билету

В Государственной думе новую инициативу поддержали. Так, президент Союза транспортников России, первый зампред комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов напомнил ФАН, что, фактически, единые билеты уже существуют в отдельных регионах. Например, «Единый» проездной на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы появились в Москве еще в 2013 году. Тогда же была введена транспортная карта «Тройка», которую можно также использовать для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Затем подобные карты стали использовать и в других городах России.

«Я всецело поддерживаю новую инициативу, — сказал Виталий Ефимов. — Мне кажется, для граждан, часто путешествующих из одного региона в другой, например из Москвы в область, будет очень удобно. Было бы отлично, если бы «Тройкой» ты мог пользоваться не только в метро, но и на пригородной электричке, а затем на автобусе или даже на такси».

Глава правления Ассоциации юристов (АЮР) России Владимир Груздев добавил, что транспортные компании смогут заключать соглашения и создавать смешанные маршруты, по которым граждане будут путешествовать по единому билету.

«Инициатива позволит гражданам получать возможность покупать один билет на маршрут, предусматривающий пересадки на разные виды транспорта. Допустим, прилететь самолетом, сесть на поезд, а после проделать заключительную часть пути на автобусе», — сказал он ФАН.

По его словам, практика внедрения единых билетов на маршрутах дальнего следования стала нарабатываться после воссоединения Крыма с Россией. Компания РЖД развивает в этом направлении комбинированные маршруты.

«Важным преимуществом маршрута по единому билету является состыковка рейсов. Пассажиру, скажем, прибывшему поездом, не придется долго ждать автобуса. Достаточно будет дойти до остановки, сесть в автобус, и рейс может отправиться через несколько минут», — рассказал Владимир Груздев.

Председатель правления АЮР подчеркнул, что при покупке единого проездного пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Система единого билета предусматривает круглосуточное сопровождение пассажира на протяжении всего маршрута.

«Подготовленный проект закона создает правовую базу для развития системы единого билета на различных маршрутах, — резюмировал Владимир Груздев. — В перспективе при развитии взаимодействия транспортных компаний формат может стать более гибким, и тогда граждане получат возможность самостоятельно прокладывать комплексные маршруты. Также проект прописывает вопросы компенсации гражданам в случае причинения им какого-либо ущерба в поездке».

Ранее на портале мэра столицы сообщили, что жители Москвы в последний год стали чаще пополнять карту «Тройка» с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи». Так, с февраля 2020 года горожане пополнили «Тройку» онлайн более 40 тыс. раз. Для сравнения, в 2019 году количество транзакций было порядка 17 тыс. В среднем пользователь перечисляет на «Кошелек» более 400 руб. ежемесячно.