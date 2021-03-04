Судно «Академик Черский» присоединяется к строительству «СП-2»

Копенгаген, 4 марта. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Датское агентство по мореплаванию.

Как заявили в компании Nord Stream 2, после завершения всех испытаний судно приступит к укладке трубопровода в территориальных водах Дании. Сейчас «Академик Черский» направился в район Калининграда, где состоятся ходовые и предэксплуатационные испытания.

Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что смена администрации США прибавила оптимизма будущему газового проекта «Северный поток — 2». По его словам, Германия сожалеет, что вопрос строительства трубопровода приходится решать таким образом.