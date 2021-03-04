Путин заявил, что интернет должен следовать моральным законам общества

Москва, 4 марта. Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе ему грозит внутреннее разрушение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что интернет уже проник во все сферы человеческой жизни. В связи с этим в Сети должны соблюдаться не только обычные законы и формальные юридические правила, но и моральные законы общества.

В противном случае это может обернуться разрушением общества изнутри. Об этом Путин рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Накануне российский лидер сообщил о росте преступности в киберсфере. По его словам, количество преступлений существенно выросло за минувшие шесть лет.