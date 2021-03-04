Иностранный коллега Путина высказался о ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин рассказал о реакции его зарубежного коллеги на активную жизнь Москвы в пандемию коронавируса.

Глава государства в ходе встречи с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поделился деталями разговора с иностранным знакомым, который накануне посетил столицу. Его удивило течение жизни в Москве, тогда как крупнейшие города Европы кажутся опустевшими.

«Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, Москва живет! У нас в крупных городах, в Европе, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — передал Путин слова знакомого.

Заммэра российской столицы Владимир Ефимов в начале февраля заявил, что привычный ритм жизни в Москву вернется в ближайшие месяцы. Меньше миллиона горожан работают удаленно, происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы.