Солист «Руки Вверх!» Жуков объявил о поисках своего двойника

Москва, 4 марта. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков разыскивает человека, который очень похож на него в молодости. Двойник артиста получит возможность сняться в кино.

Объявление о поиске исполнителя на роль певца в молодости Жуков опубликовал на своей странице в Instagram. Артист выложил несколько своих архивных фотографий, чтобы показать, как он выглядел в юные годы.

«Я ищу того, кто похож на меня в молодости и сможет сыграть меня в кино! Важно! Именно в молодости, в возрасте 18–20 лет, а не сейчас», — подчеркнул Жуков.

Всем, кто увидел свое сходство с юноым солистом «Руки Вверх!», артист предложил выкладывать свои фото в Instagram со специальным хештегом. А тех, кто знает молодых ребят, очень похожих на двадцатилетнего Сергея Жукова, певец попросил рассказать потенциальным двойникам о конкурсе.

«Я лично посмотрю все фотографии и выберу будущую звезду! <...> Это реальный шанс лично встретиться и поработать со мной! Уверен, родители будут счастливы!» — подытожил исполнитель хита «Крошка моя».

Сергей Жуков признавался, что ему доводилось оказываться очень близко к смерти. Певец получил незначительную на первый взгляд травму, которая в итоге чуть не привела к летальному исходу.