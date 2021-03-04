Муж дважды изнасиловал труп жены ножкой от табуретки в ЯНАО

Салехард, 4 марта. Следователи направили в суд уголовное дело по факту двойного убийства. Как стало известно ФАН, мужчина зарезал свою супругу и ее сестру, а потом надругался над трупом жены.

Трагедия произошла в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа еще 28 июня 2020 года. 25-летний местный житель пришел к себе домой, чтобы переговорить с женой о разводе. Однако вместо общения между некогда близкими людьми произошел скандал.

Разнервничавшийся от неприятного разговора мужчина схватил нож и нанес супруге 18 ножевых ранений в различные части тела. От них женщина скончалась на месте. На крики в комнату заглянула 18-летняя сестра убитой. Она увидела кровавую картину и решила сбежать, но обвиняемый догнал ее в подъезде, затащил в квартиру и убил. После этого он надругался над телом супруги.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Надругательство над телами умерших». В настоящее время дело направлено в суд с утвержденным прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Обвиняемый сначала не признавал свою вину, но под давлением неопровержимых улик сознался и раскаялся в совершении преступления.

«Мужчина был пьян. После того как он убил двух женщин, ему показалось этого мало. Он взял ножку от табуретки, изнасиловал труп жены в задний проход и во влагалище. После этого сбежал», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит пожизненное заключение за двойное убийство. За глумление над трупом закон предусматривает наказание до трех месяцев ареста или штраф.