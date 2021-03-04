Зрелищное испытание бортовой пушки российского Су-57 восхитило американского эксперта

Вашингтон, 4 марта. Огромные языки пламени при стрельбе из ГШ-30 не оставили равнодушными американских экспертов. Видео проведенного испытания появилось в Сети.

Обозреватели американского издания The Drive восхитились стрельбой из российской авиационной пушки, передает «ПолитРоссия».

Автор статьи Томас Ньюдик сообщил, что в Сети появились впечатляющие кадры тестирования пушки ГШ-30 истребителя Су-57. Дата и место проведения испытаний остались неизвестны.

«Это одноствольное орудие размещено в правой передней части фюзеляжа самолета, перед корнем крыла, и имеет боекомплект на 150 патронов», — говорится в публикации.

Остаются неизвестными внесенные в орудие изменения. Сообщается только, что оригинальная пушка ГШ-30-1 весит 59 кг и делает 1500 выстрелов в минуту.

Ньюдик отметил, что радиолокационная заметность уменьшается в то время, когда ГШ-30 не используется. Это происходит за счет того, что дульная часть орудия скрывается аэродинамическим обтекателем.

Автор был впечатлен огромными языками пламени, которые высвобождаются из борта Су-57. Стрельба происходит из 30-миллиметровой внутренней пушки.

Ранее сообщалось, что США довольно обеспокоены российскими разработками электромагнитных пушек.